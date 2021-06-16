مسؤول بـ«الموارد البشرية» يكشف فوائد قرار دمج «التقاعد» بـ«التأمينات»(فيديو)

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أوضح نائب رئيس لجنة الموارد البشرية، عبدالعزيز العواد فوائد دمج مؤسسة التقاعد مع “التأمينات”، بالنسبة لسوق العمل المحلي.

وقال في لقاء مع “الإخبارية”، إن قرار الدمج يأتي ضمن رؤية المملكة 2030، فيما يتعلق بتعزيز دور القطاع الخاص للقيام بمهامه الطبيعية تجاه المجتمع.

وأكد أن أبرز فوائد القرار هو تخفيض النقاقات على المستوى الإداري، وخاصة الإدارة العليا في المؤسستين، وتعزيز المالية والقوة المركزية المالية، حيث أن المحفظة الاستثمارية بلغت 100 مليار ريال ما يمثل 5% من قيمة سوق الأسهم.

ولفت إلى أنه إذا ما تم إدارة هذه المحفظة بشكل احترافي، ستكون العوائد الاستثمارية كبيرة، مشيراً إلى أن قرار الدمج إداري بحت.

وأبان أنه مع قرار الدمج سيرتفع سن التقاعد المبكر إلى 25 عاماً بعدما كان 20 عاماً من بداية العمل.