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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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أمانة الرياض: 5 بضائع يتم مصادرتها من الباعة الجائلين لحماية المستهلك

أمانة الرياض: 5 بضائع يتم مصادرتها من الباعة الجائلين لحماية المستهلك
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تواصل – فريق التحرير:

حددت أمانة منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، أبرز البضائع التي يتم مصاردتها خلال الحملات الميدانية لحماية المستهلك.

وقال الأمانة، عبر حسابها في “تويتر”: إن المواد الغذائية في عربات الباعة الجائلين عرضة للفساد، ومهددة لسلامة المستهلك.. ولأن صحتكم أمانة، هنا أبــرز 5 بضائــع نصــادرها خــلال حملاتنا الميدانية بشكــل
يــومي تشمل:

• الخضار والفواكه بأنواعها

• كماليات متنوعة

• عربيات وموازين

• ملابس متعددة

• مواد غذائية

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