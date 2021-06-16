أمانة الرياض: 5 بضائع يتم مصادرتها من الباعة الجائلين لحماية المستهلك

تواصل – فريق التحرير:

حددت أمانة منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، أبرز البضائع التي يتم مصاردتها خلال الحملات الميدانية لحماية المستهلك.

وقال الأمانة، عبر حسابها في “تويتر”: إن المواد الغذائية في عربات الباعة الجائلين عرضة للفساد، ومهددة لسلامة المستهلك.. ولأن صحتكم أمانة، هنا أبــرز 5 بضائــع نصــادرها خــلال حملاتنا الميدانية بشكــل

يــومي تشمل:

• الخضار والفواكه بأنواعها

• كماليات متنوعة

• عربيات وموازين

• ملابس متعددة

• مواد غذائية