أمانة الرياض: 5 بضائع يتم مصادرتها من الباعة الجائلين لحماية المستهلك

تواصل – فريق التحرير:
حددت أمانة منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، أبرز البضائع التي يتم مصاردتها خلال الحملات الميدانية لحماية المستهلك.
وقال الأمانة، عبر حسابها في “تويتر”: إن المواد الغذائية في عربات الباعة الجائلين عرضة للفساد، ومهددة لسلامة المستهلك.. ولأن صحتكم أمانة، هنا أبــرز 5 بضائــع نصــادرها خــلال حملاتنا الميدانية بشكــل
يــومي تشمل:
• الخضار والفواكه بأنواعها
• كماليات متنوعة
• عربيات وموازين
• ملابس متعددة
• مواد غذائية
المواد الغذائية في عربات "الباعة الجائلين"
عرضة للفساد، ومهددة لسلامة#المستهلك..
ولأن#صحتكم_أمانة، هنا أبــرز 5 بضائــع
نصــادرها خــلال حملاتنا الميدانية بشكــل
يــومي 👇..pic.twitter.com/CDCjLWktxZ
— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh)June 16, 2021