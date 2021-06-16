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توقعات طقس الغد.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة وغبار على 8 مناطق

توقعات طقس الغد.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة وغبار على 8 مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الخميس بمشيئة الله، تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة، فيما تنشط الرياح السطحية على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما تشمل الحالة استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والحدود الشمالية.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا، فتسجل الدمام 45 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 16 درجة مئوية في السودة والقريات.

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