رئيس هيئة الأركان العامة يزور شركة الإلكترونيات المتقدمة

تواصل – أحمد المحلي:

قام رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي بزيارة شركة الإلكترونيات المتقدمة، وكان في استقباله كل من المهندس وليد بن عبدالمجيد، رئيس مجلس الإدارة، و المهندس زيـــاد بن حمود المسلَّم، الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة.

واستمع الرويلي خلال الزيارة إلى شرح موجز من المهندس زياد بن حمود المسلم لمنجزات الشركة وقدراتها في مجال تصنيع الإلكترونيات وأنظمة الاتصالات المختلفة وتوفير منظومة متكاملة من الحلول التقنية بمواصفات وجودة عالمية.

وقام رئيس هيئة الأركان العامة والوفد المرافق له بجولة في مرافق الشركة شملت المصنع الرئيسي، ومركز الفحص والإصلاح، ومبنى الهندسة والتطوير، ومركز المشاريع الخاصة، ومبنى المشبهات، ومركز الأمن السيبراني.

وأبدى الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي إعجابه بما شاهده من إمكانات تقنية رفيعة تقودها الكوادر السعودية المتميزة، وبما وصلت إليه شركة الإلكترونيات المتقدمة من قدرات متطورة جداً، مشيراً إلى أن هذه النقلة النوعية والإمكانات التقنية الرفيعة هي نتيجة دعم قيادتنا الرشيدة – أيَّدها الله – لرؤية المملكة 2030 التي أفرزت هذه القدرات المتقدمة بدعم ومتابعة من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-.

وقدم المهندس زيــاد المسلَّم الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة شكره وتقديره لرئيس هيئة الأركان العامة والوفد المرافق له على هذه الزيارة التي تمثل دافعاً قوياً ومحفزاً للقدرات الوطنية و دعماً لها في زيادة الإنتاج والإسهام بفاعلية في تنمية الاقتصاد الوطني، وأكد أن الزيارة لها أثرها الكبير والداعم للشركة وهي تجسد حرص المسؤولين على تشجيع الشركات الوطنية العاملة في مجال توطين وتطوير التقنية وتأهيل وتدريب وتوظيف الكوادر الوطنية والإسهام في تعزيز المحتوى المحلي وكذلك الإسهام في توطين 50% من الإنفاق العسكري وفق محددات الرؤية 2030.

رافق رئيس هيئة الأركان العامة خلال الزيارة مدير الأركان المشتركة للقوات المسلحة اللواء الطيار الركن حامد بن رافع العمري وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.