الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

وزير التعليم يوجه بتكريم الطلاب الموهوبين والاحتفاء بهم قبل بداية العام الدراسي

وزير التعليم يوجه بتكريم الطلاب الموهوبين والاحتفاء بهم قبل بداية العام الدراسي
0

تواصل – فريق التحرير:

التقى وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ اليوم الأربعاء معالي أمين عام مؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع (موهبة) د.سعود بن سعيد المتحمي، والطلبة الفائزين بجوائز معرض آيسف الدولي للعلوم والهندسة 2021.

وأشاد د. آل الشيخ خلال اللقاء بالعلاقه التكاملية بين وزارة التعليم وموهبة في إعداد جيل ينافس عالمياً، ويمثّل الوطن في المسابقات والفعاليات الدولية، ويحقق المنجزات التي تعكس مكانة المملكة ومؤشراتها التنافسية، مؤكداً أن كل واحد من أبناء وبنات المملكة شريك في تنمية الوطن، والمساهمة في تطويره، لافتاً إلى أن ما تم تحقيقه من نتائج للطلبة في المسابقات الدولية دليل على تطوّر المنظومة التعليمية، والاستثمار في المواهب وتطويرها.

وقال وزير التعليم: “إن الوزارة لديها العديد من البرامج التطويرية والمبادرات الإثرائية لرعاية الموهوبين في المدارس؛ بهدف توفير بيئة تعليمية محفّزة على الإبداع والابتكار، وإعداد وتدريب الطلبة الموهوبين وتأهليهم للمستقبل، وتلبية احتياجات سوق العمل ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، ومهارات القرن الـ 21″، مقدماً شكره لمؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع (موهبة) على برامجها ورعايتها المستمرة للموهوبين.
ووجه وزير التعليم بتكريم الموهوبين والمبدعين الذين حققوا جوائز دولية في العامين 2019- 2020، والاحتفاء بهم قبل بداية العام الدراسي المقبل، مؤكداً معاليه على أهمية إقامة المعارض التي تدعم الموهبة والموهوبين على مستوى المدرسة ومكتب التعليم وإدارة التعليم.

ونوه أمين عام مؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع (موهبة) د.سعود بن سعيد المتحمي بعمق الشراكة ومستوى التعاون بين وزارة التعليم و”موهبة” في اكتشاف ورعاية وتطوير الموهوبين، وتحفيزهم ودعمهم للمشاركة في المسابقات الدولية، مشيراً إلى أن العمل متواصل للعام الدراسي المقبل في تحقيق المزيد من الإنجازات، وتنظيم البرامج والمعارض والمسابقات الإثرائية.

وكان طلاب وطالبات المملكة قد حققوا مؤخراً إنجازاً وطنياً عالمياً بحصولهم على 5 جوائز كبرى و3 جوائز خاصة، خلال مشاركتهم في معرض آيسف الدولي للعلوم والهندسة Regeneron ISEF 2021 الذي أُقيم في الولايات المتحدة افتراضياً، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، وأُقيم المعرض​ بمشاركة أكثر من 1800 طالب وطالبة من أكثر من 70 دولة، ونافست المملكة على جوائزه الكبرى بـ30 مشروعاً علمياً لـ30 طالباً وطالبةً من مختلف الإدارات التعليمية.

حضر اللقاء معالي نائب وزير التعليم المكلف د.سعد بن سعود آل فهيد، ووكيل الوزارة للبرامج التعليمية د.مها السليمان، ونائب الأمين العام لخدمات الموهوبين في موهبة د. باسل السدحان، وعدد من المسؤولين في وزارة التعليم وموهبة.

مواد ذات صلة

 كل ما تريد معرفته عن حركة تنقلات المعلمين والمعلمات.. الرابط والحالات التي يرفض فيها الطلب

 كل ما تريد معرفته عن حركة تنقلات المعلمين والمعلمات.. الرابط والحالات التي يرفض فيها الطلب

«التعليم»: تمديد فترة إدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي حتى هذا الموعد

«التعليم»: تمديد فترة إدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي حتى هذا الموعد

المناهج المطورة والفصول الثلاثة.. وزير التعليم يناقش خطة الدراسة مع المعلمين والمعلمات

المناهج المطورة والفصول الثلاثة.. وزير التعليم يناقش خطة الدراسة مع المعلمين والمعلمات

«اليونسكو» تعتمد المملكة ضمن أفضل 4 نماذج على مستوى العالم في التعليم الإلكتروني

«اليونسكو» تعتمد المملكة ضمن أفضل 4 نماذج على مستوى العالم في التعليم الإلكتروني

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>