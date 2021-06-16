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«كود البناء» توضح تفاصيل تطبيق التأمين الإلزامي على المباني السكنية بدءًا من يوليو ( فيديو)

«كود البناء» توضح تفاصيل تطبيق التأمين الإلزامي على المباني السكنية بدءًا من يوليو ( فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

قالأمين عام اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، سعد الشعيل، إن تكلفة تأمين المباني تبلغ 1.5 % من تكلفة الإنشاء، كحد أدني، وستختلف بوليصة التأمين من مبنى لآخر.

وأضاف خلال لقاء مع قناة ” العربية” مساء اليوم، أن قيمة التأمين الإلزامي للمباني السكنية الذي سيتم تطبيقه بداية من شهر يوليو القادم من العام الجاري ستختلف حسب التصميم وإشغال المبنى نفسه.

وأوضح أن بوليصة التأمين تبدأ مع انتهاء تصميم المبني وإصدار شهادة بالسماح بإشغاله، مبيناً أن مدة البوليصة 10 سنوات، ويمكن لأي مالك عقار سواء مشروع سكني أو منزل فردي إصدارها.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد أعلنتإلزام أصحاب المباني السكنية المكونة من 3 أدوار وأقل بإصدار بوليصة تأمين على المبنى ضد العيوب الخفية، وتغطي العيوب في الأعمال الإنشائية والعناصر الأخرى التي تُضعف من قوة وثبات المباني واستقرارها، كما يغطي التأمين كذلك فحص التربة والإنشاءات، وتشترط البوليصة لتغطية العيوب عدم اكتشافها عند تاريخ إصدار الشهادة.

وكشف أمين عام اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي أن تنفيذ كود البناء يكون إلزاميا من قِبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك من خلال استيفاء 3 متطلبات لتطبيق الكود تتلخص في تعيين مكتب مصمم هندسي معتمد، وتعيين مكتب مشرف هندسي معتمد، وشراء بوليصة التأمين الإلزامي على المبنى، وسيضاف في ما بعد شرط يُلزم باختيار مقاول مسجل ومعتمد في الهيئة السعودية للمقاولين.

 

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