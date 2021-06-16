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5 أطعمة شهية تزيد ذكاء أطفالك..احرص على توفرها في وجباتهم

5 أطعمة شهية تزيد ذكاء أطفالك..احرص على توفرها في وجباتهم
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تواصل – وكالات:

يعد النظام الغذائي الصحي من أهم الوسائل التي تستخدم لتطوير عقل الطفل وزيادة ذكائه، وسنتعرف أكثر في هذا المقال على أهم الأطعمة التي تزيد ذكاء الأطفال والتي يمكن عمل أكثر من وصفة لكل صنف منها، وتشمل:

1. البيض

تفيد بعض الدراسات أن البيض غني بمركب الكولين (Choline) المهم لزيادة تطور العقل والذكاء، كما تعتقد أن بيضة ذات حجم كبير تحتوي على ما يقارب 125 ملليغرام من الكولين والذي يعادل نصف الكمية اللازمة للجسم خلال اليوم لطفل ما بين سن 4-8 أعوام.

2. السمك الدهني

يعد هذا النوع من السمك غني بالأوميغا-3 اللازمة من أجل زيادة الذكاء وتطور العقل، يمكن إطعام الطفل ساندويش من سمك السالمون أو السردين أو سلطة تحتوي على أحدهما.

3. الشوفان

يحتوي الشوفان على البروتينات والألياف التي تعمل على تنظيف أوردة الدماغ والمساعدة في تطوره، كما أن هناك بعض الأبحاث التي تعتقد بأن أداء الأطفال الذين يأكلون وجبات الشوفان في المدرسة أفضل من أداء الأطفال الذين يعتمدون على وجبات تحتوي على السكر.

4. التفاح

يعمد الأطفال إلى طلب الحلويات عند شعورهم بالجوع، لذا يعد التفاح خيار مناسب ومفيد، حيث يحتوي أيضًا على الكويرسيتين (Quercetin) وهو مضاد للأكسدة يعمل على محاربة انخفاض القدرات العقلية.

5. الزبادي (اللبن)

يحتوي الزبادي (اللبن) على بروتينات تعمل على زيادة قدرة خلايا المخ على الإرسال والاستقبال، يمكن خلط الزبادي مع حبيبات الشوكولاتة كأحد وصفات لزيادة ذكاء الأطفال أو خلطها مع الفواكه.

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