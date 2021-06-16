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استشارية مكافحة عدوى: لقاح كورونا يقلل الإصابة ويحد من الحالات الحرجة

استشارية مكافحة عدوى: لقاح كورونا يقلل الإصابة ويحد من الحالات الحرجة
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت الدكتورة مها العلاوي، استشارية مكافحة العدوى، أن وزارة الصحة العامة البريطانية وجدت بأن المصابين بالسلالة المتحورة ممن أحذو اللقاح هم أقل عرضة لدخول العناية المركزة بنسبة 96%.

وشددت “العلاوي” خلال لقائها مع قناة “الإخبارية” على أن اللقاح يحمي من الإصابة بفيروس كورونا، وحتى في حالة الإصابة يساعد المصابين على عدم الاحتياج إلى العناية المركزة.

وأوصت استشارية مكافحة العدوى، بضرورة أخذ اللقاح والالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التهاون في تنفيذها.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت عن إعطاء أكثر من 16 مليون جرعة من لقاح كورونا في المملكة حتى الآن، عبر ما يزيد عن 587 موقعا للتطعيم في كافة مناطق البالد.

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