موجة غبار تجتاح بعض المناطق.. نصائح مهمة لمرضى الربو والحساسية

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موجة من التقلبات الجوية تشهدها العديد من المناطق، تتمثل في نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، فيما ينصح الخبراء الجميع بعدم التعرض للغبار لاسيما مرضى الحساسية والربو ومرضى الجهاز التنفسي.

وفي هذا السياق، توقع خبير الأرصاد الدكتور خالد الزعاق أن تستقبل المملكة موسم الغبيرة ورياحاً مثيرة للأتربة والغبار قد تستمر لمدة شهرين تقريبا.

• موسم الغبيرة

وأوضح الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، بعض السمات المناخية لموسم الغبيرة في الفترة المقبلة على المملكة.

وقال الزعاق في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مساء أمس الثلاثاء، إن هذه الأيام تشهد تعامد الشمس على البحر الأحمر، ما يتسبب في حدوث منخفض جوي في أعلاه ومرتفع في أسفله، الأمر الذي يؤدي إلى هبوب رياح شمالية مثيرة للغبار والأتربة على سواحله، تُعرف باسم “الغبيرة”.

وتابع أن هبوب الرياح المثيرة للأتربة في هذا الموسم الذي يستمر لمدة 60 يومًا، يبدأ في 22 يوليو ويستمر حتى موسم “سهيل” نهاية أغسطس، موضحاً أن هذا الموسم يشهد ارتفاعًا لدرجات الحرارة ورمالًا زاحفة، ولذلك يُنصح بتجنب السفر في أوقات الظهيرة خلال الـ60 يومًا المقبلة.

ولفت الزعاق إلى أن موسم الغبيرة، سيشهد هبوب رياح البوارح الحارة على المناطق الشمالية والشرقية والوسطى، كما يشهد هبوبًا لرياح “الغبيرة” على المناطق الجنوبية الغربية في جازان وتهامة.

وتابع خبير الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية الدكتور خالد صالح الزعاق، أننا نعيش خلال هذه الأيام موسم رياح البوارح الحارة والجافة والمثيرة للغبار والأتربة الزاحفة خاصة على المناطق الشرقية والوسطى من السعودية الكويت.

• نشاط رياح البوارح

وأضاف الزعاق، بحسب “العربية”، أن هذا الموسم يستمر 60 يومًا، حيث تبدأ ريَّاح البوارح في نهاية شهر مايو، وتستمر في شهري يونيو ويوليو، ويسمَّى أولها بـ”بارح الثريا” وشدتها بـ”البارح الأخير”، وآخرها بـ”بارح الجوزاء”.

وتابع أن رياح البوارح تأتي على شكل موجات دائمة، وتستمر من 3 إلى 10 أيام لكنها رتيبة، فتبدأ في الهبوب من شروق الشمس وتشتد حمأتها في الظهيرة وإذا غربت الشمس يترسب الغبار على الأشياء وتهدأ.

ولفت إلى أن رياح البوارح تتشكل نتيجة منخفض الهند، فضلًا عن ارتفاع قيم الضغط السطحية على حوض البحر المتوسط وانخفاضها على جنوب شبه الجزيرة العربية خاصة نواحي الربع الخالي، وتؤثر على جنوب العراق والكويت والشرقية من السعودية ووسطها والبحرين والإمارات وقطر وسلطنة عمان وهي مسؤولة عن الرمال المتحركة.

• موعد انتهاء موسم الغبار

وتوقع د. خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن ينتهي موسم الغبار في المملكة بحلول نهاية شهر يوليو بمشيئة الله.

وقال الزعاق، إن المملكة تشهد هذه الأيام موسم رياح البوارح الحارة والجافة والمثيرة للغبار والأتربة الزاحفة، خاصة على المناطق الشرقية والوسطى، مبينًا أن موسم غبار البوارح يبدأ في نهاية شهر مايو ويستمر لشهري يونيو ويوليو.

وأضاف د. خالد الزعاق: “أن رياح البوارح تأتي على شكل موجات دائمة وتستمر من 3 إلى 10 أيام، مشيرا إلى أنها “رتيبة” بحيث تبدأ بالهبوب من شروق الشمس وتشتد في حال الظهيرة، وإذا غربت الشمس فإن الغبار يترسب على الأشياء فتهدأ.

وختم د. خالد الزعاق بقوله: “أن رياح البوارح تتشكل نتيجة لمنخفض الهند وارتفاع قيم الضغط السطحية على حوض البحر الأبيض المتوسط وانخفاضها على جنوب شبه الجزيرة العربية، خاصة نواحي الربع الخالي، فيما يمتد تأثيرها على جنوب العراق، والكويت، والمنطقة الشرقية من المملكة ووسطها، والبحرين، والإمارات، وقطر، وسلطنة عمان”.

•نصائح مهمة للوقاية من الغابار

بدورها وجهت هيئة الهلال الأحمر 4 إرشادات مهمة للحفاظ على الصحة من الغبار، لاسيما بالنسبة لمرضى الجهاز التنفسي وممن يعاني من الربو والحساسية.

وأوضح الهلال الأحمر في إنفوجراف نشرته على حسابه بموقع تويتر، أن الإرشادات هي، تجنب الأماكن المزدحمة والغبار، وغلق الأبواب والنوافذ، كما نصح باستخدام قناع الوجه ووسائل الحماية واتباع إرشادات حالة الطقس.

• صحة الرياض تحذر من الغبار

وفي وقت سابق جدّدت “صحة الرياض” دعوتها للمواطنين والمقيمين، بضرورة الالتزام بطرق الوقاية من موجة الغبار وتجنُّب التعرُّض له إلا للضرورة القصوى حرصًا على سلامتهم وحفاظًا على صحتهم.

وتزامنًا مع التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة حاليًا؛ نشرت “صحة الرياض” عبر حسابها على “تويتر”، “إنفوجرافيك” توعويًا أكّدت فيه أهمية الحرص على ارتداء الكمامات ذات التصفية للهواء مع تغييرها باستمرار، وإحكام إغلاق أبواب المنزل ونوافذه.

وقدّمت “صحة الرياض” نصائح لمرضى الربو للتعامل مع موجات الغبار والأتربة، من أهمها: الالتزام بأخذ بخاخ الربو الوقائي في حالة صرف الطبيب له، وحمل بخاخ الربو الإسعافي الموسّع للشعب الهوائية، وضرورة التوجّه إلى أقرب مركز طوارئ في حال كانت الأزمة شديدة ولم تستجب للبخاخ.

• موعد بدء فصل الصيف

من جهته توقع مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، الدكتور عبدالله المسند، موعد بدء فصل الصيف بعد مرور 5 أيام من الآن تقريبا، قائلًا: “نحن في الأيام الأخيرة من فصل الربيع وبقي على الصيف 5 أيام وفقًا لمعيار تعامد الشمس على مدار السرطان”.

وأضاف عبدالله المسند، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، بالقول: “الصيف يدخل كل عام عندما تتعامد الشمس على مدار السرطان في 21 يونيو” .

وتابع: “فصل الصيف يدخل وفقًا لمعيار أرصادي عالمي يدخل في أول يونيو، ووفقًا لمعيار الأنواء 7 يونيو ووفقًا لمعياري الأول من مايو”.

نحن في الأيام الأخيرة من فصل#الربيع،

وبقي على#الصيف5 أيام (وفقاً لمعيار تعامد الشمس على مدار السرطان)،

حيث يدخل كل عام عندما تتعامد#الشمسعلى مدار#السرطانفي 21#يونيو

ووفقاً لمعيار أرصادي عالمي يدخل في أول يونيو،

ووفقاً لمعيار الأنواء 7 يونيو

ووفقاً لمعياري الأول من مايوpic.twitter.com/nxJWeweZrB — أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID)June 16, 2021

• غبار الخميس والجمعة

بدوره توقع مركز طقس العرب أن تزداد شدة موجة الغبار التي تشهدها عدة مدن في المملكة، يومي الخميس والجمعة خاصة على المنطقة الشرقية مع استمرار رياح البوارح حيث تهب رياح شمالية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا، وسط أجواء حارة ومرهقة.

وقال المركز إن اشتداد موجة الغبار بسبب سيطرة مرتفع جوي في شمال وشمال غرب الجزيرة العربية بالتزامن مع امتداد المنخفض الهندي الموسمي عبر الخليج العربي نحو المنطقة الشرقية والكويت، حيث يؤدي الفرق الكبير في الضغط الجوي ما بين الأنظمة الجوية إلى هبوب رياح شمالية غربية قوية السرعة نحو تلك المناطق وتعرف تلك الرياح باسم الرياح البوارح.