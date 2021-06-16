«التجارة» تشهر بـ10 أشخاص أصدروا شيكات بدون رصيد

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شهرت وزارة التجارة بـ 10 أسماء أصدروا شيكات بدون رصيد، وكشفت عن العقوبات المقررة بحقهم.

وقد جاءت أسماء المخالفين، والعقوبات الموقعة عليهم كما يلي:

– غالب علي صالح القرني / السجن شهر وغرامة 3 آلاف ريال مع التشهير على نفقته.

– فايز حجاج حامد القايدي / غرامة مالية 5 آلاف ريال مع التشهير على نفقته.

– الحسين محمد عبدالله الصمع / غرامة مالية 20 ألف ريال مع التشهير على نفقته.

– أحمد علي صالح عبدالله / السجن شهرين وغرامة مالية 7 آلاف ريال مع التشهير على نفقته.

– محمد إبراهيم أحمد قطان / غرامة مالية 30 ألف ريال مع التشهير على نفقته.

– عبدالباري علي باني الغامدي / غرامة مالية 5 آلاف ريال مع التشهير على نفقته.

– عبدالرحمن حامد صالح إمام / غرامة 3 آلاف ريال مع التشهير على نفقته.

– مصلح محسن منصور الجعيد / غرامة مالية 30 ألف ريال مع التشهير على نفقته.

– حسن فاروق حسن شوقي / غرامة مالية 5 آلاف ريال مع التشهير على نفقته.

– محمود حسن علي عليوة / غرامة مالية 5 آلاف ريال مع التشهير على نفقته.