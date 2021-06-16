«التجارة» تشهر بـ10 أشخاص أصدروا شيكات بدون رصيد

تواصل – فريق التحرير :
شهرت وزارة التجارة بـ 10 أسماء أصدروا شيكات بدون رصيد، وكشفت عن العقوبات المقررة بحقهم.
وقد جاءت أسماء المخالفين، والعقوبات الموقعة عليهم كما يلي:
– غالب علي صالح القرني / السجن شهر وغرامة 3 آلاف ريال مع التشهير على نفقته.
– فايز حجاج حامد القايدي / غرامة مالية 5 آلاف ريال مع التشهير على نفقته.
– الحسين محمد عبدالله الصمع / غرامة مالية 20 ألف ريال مع التشهير على نفقته.
– أحمد علي صالح عبدالله / السجن شهرين وغرامة مالية 7 آلاف ريال مع التشهير على نفقته.
– محمد إبراهيم أحمد قطان / غرامة مالية 30 ألف ريال مع التشهير على نفقته.
– عبدالباري علي باني الغامدي / غرامة مالية 5 آلاف ريال مع التشهير على نفقته.
– عبدالرحمن حامد صالح إمام / غرامة 3 آلاف ريال مع التشهير على نفقته.
– مصلح محسن منصور الجعيد / غرامة مالية 30 ألف ريال مع التشهير على نفقته.
– حسن فاروق حسن شوقي / غرامة مالية 5 آلاف ريال مع التشهير على نفقته.
– محمود حسن علي عليوة / غرامة مالية 5 آلاف ريال مع التشهير على نفقته.