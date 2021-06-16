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«الشؤون الإسلامية»: السماح بإقامة صلاة الجنائز في الجوامع والمساجد

«الشؤون الإسلامية»: السماح بإقامة صلاة الجنائز في الجوامع والمساجد
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، تعميماً بشأن إقامة صلاة الجنائز في الجوامع والمساجد، وفق ما ورد من هيئة الصحة العامة بشأن تحديث البروتوكولات الوقائية لتشييع الجنائز والصلاة عليها في ضوء استمرار جائحة كورونا.

ونص التعميم على أن تكون الصلاة على الجنائز في المساجد والجوامع وفق عدد من الاشتراطات، منها أن يكون للمسجد عدة أبواب وأن يتم استخدام كافة الأبواب في حال وجود جنازة، ويخصص باب لنقل الجنازة ويسمح فقط لذوي المتوفي بالمشاركة في عملية حمل الجنازة من الباب المخصص، وتخصيص صف لتلقي العزاء بالمسجد ووضع حاجز فاصل بين ذوي المتوفي والمعزين بحيث يفصل بينهم مسافة مترين، وتخصيص أكثر من مشرف بالمسجد لمتابعة تطبيق الإجراءات وتنبيه المصلين على عدم مخالفتها، كما يجب أن تكون الصلاة على الميت خارج أوقات الصلوات المفروضة وذلك إما أن تكون قبل صلاة الفرض أو بعدها بما لا يقل عن ساعة.

وتضمن التوجيه أن يتم التواصل بين فروع الوزارة وفروع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتنسيق بين مغاسل الموتى التي تقع تحت إشرافهم مع المشرفين المكلفين في المساجد والجوامع؛ لضمان عدم زيادة عدد الجنائز التي يصلى عليها في المسجد الواحد عن (3) جنائز في الوقت الواحد.

ويأتي التعميم في إطار التنسيق والتكامل مع كافة القطاعات الحكومية المختصة لضمان سلامة وصحة مرتادي بيوت الله وفق أعلى معايير السلامة في ظل تواصل الجائحة العالمية كورونا.

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