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«الغذاء والدواء» توجه نصائح هامة قبل شراء المكملات الغذائية

«الغذاء والدواء» توجه نصائح هامة قبل شراء المكملات الغذائية
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تواصل – فريق التحرير :

أصدرت هيئة الغذاء والدواء اليوم الأربعاء، عدة نصائح هامة قبل شراء المكملات الغذائية شملت:

– سؤال مقدمي الرعاية الصحية إذا كان المكمل الغذائي مناسب لعمرك وحالتك الصحية.

– ضرورة قراءة التعليمات الموضحة على العبوة.

– إذا كانت العبوة تحتوي على عبارات مثل “آمنة تماماً، فعال أكثر من الأدوية” ونحوها، فقد تكون هذه العبارات غير صحيحة.

– البحث عن المكمل الغذائي على المواقع الغير تجارية كوزارة الصحة، وهيئة الغذاء والدواء .

– لا يُسمح بوضع إدعاءات علاجية على المكملات الغذائية كخفض نسبة الكوليسترول المرتفعة أو علاج أمراض القلب.

– المكملات الغذائية ليست علاجاً من الأمراض أو بديلاً عن الدواء الموصوف لعلاج الحالة المرضية.

وكانت هيئة الغذاء والدواء قد حذرت من الإفراط في تناول المكملات الغذائية منوهة بالأضرار التي يمكن أن يتسبب فيها تناولها بدون وعي.

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