لحملة البكالوريوس والماجستير.. وظائف إدارية شاغرة في «STC»

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والحدود الشمالية، وفق المسميات التالية:

– محلل مالي أول للقوى العاملة (الرياض).

– أخصائي أول التدقيق الداخلي (الرياض).

– خبير التدقيق الداخلي (الرياض).

– أخصائي أول التدقيق الداخلي (الحدود الشمالية).

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:هنا.