«سكني» يكشف تحديثات البناء في 71 مشروعاً حتى مايو 2021

تواصل – واس :

كشف التقرير الشهري لبرنامج “سكني” لشهر يونيو عن أبرز إنجازات البرنامج حتى شهر مايو من العام الجاري 2021.

وتضمن التقرير أعداد الأسر المستفيدة، والمشاريع التي يجري تنفيذها، وأعداد شهادات التصرفات العقارية، والخدمات والخيارات التي يقدمها البرنامج لتمكين الأسر السعودية من تملّك المسكن الأول، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- بالوصول إلى 70% نسبة تملك بحلول 2030.

وأوضح تقرير “سكني” عن إجمالي الأسر التي استفادت من جميع الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي أتاحها البرنامج حتى شهر مايو من العام الجاري 2021، حيثُ بلغت 100,449 أسرة، منها 78,349 أسرة سكنت في منازلها، فيما سجلت أعداد الأسر المستفيدة من البرنامج خلال شهر مايو 10,956 أسرة جديدة، و11,698 أسرة من مستفيدي البرنامج سكنت منازلها.

واستعرض التقرير أعداد شهادات تحمّل ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول والتي تم إصدارها منذ بداية البرنامج حتى شهر مايو الماضي البالغة 496,425 شهادة، وتضمن التقرير الحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها “سكني” من قرض عقاري مدعوم بالتعاون مع المصارف والمؤسسات التمويلية لشراء وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي لمن يمتلكون أراضي، وحجز الأراضي السكنية ضمن مخططات برنامج “سكني” بهدف زيادة نسبة تملك الأسر السعودية.

وقدم التقرير تحديثات أعمال البناء في 71 مشروعاً يجري تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين من القطاع الخاص لتوفير أكثر من 100 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين شقة وفيلا وتاون هاوس في عدد من مدن ومحافظات المملكة ضمن 98 مشروعاً تحت الإنشاء توفر أكثر من 143 ألف وحدة تم إتاحة حجزها إلكترونياً عبر منصة وتطبيق “سكني”.

وتناول التقرير الأراضي السكنية وتطوير المخططات التي يتيح موقع وتطبيق “سكني” اختيارها وحجزها بشكل إلكتروني ميسر ضمن 223 مخططاً سكنياً توفر 180,537 ألف أرض سكنية تتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة، ويمكن الاطلاع عليها من خلال زيارة المنصة الإلكترونية لبرنامج “سكني” من خلالالرابط.

ويُقدم تطبيق “سكني” عدداً من الخدمات الإلكترونية المُتكاملة، تبدأ من التسجيل ومعرفة حالة الاستحقاق فورياً، وحجز الوحدات والأراضي السكنية بعد معاينة مواقعها ومعرفة مميزاتها، و”عروض الأسعار”، وخدمة المستشار العقاري، و”التصاميم الهندسية”، و”المقاول المعتمد”، وإصدار رخص البناء لمستفيدي البناء الذاتي وغيرها من الخدمات.

ويمكن الاطلاع على التقرير من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج أوالرابط .