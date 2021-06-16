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«الصحة» تُصدر دليلاً توعوياً شاملاً عن أهمية لقاح فيروس كورونا للنساء

«الصحة» تُصدر دليلاً توعوياً شاملاً عن أهمية لقاح فيروس كورونا للنساء
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تواصل – واس:

أصدرت الصحة دليلاً توعوياً شاملاً عن أهمية أخذ النساء للقاح من فيروس كورونا تحت عنوان (لماذا يجب على النساء أخذ اللقاح) حيث يهدف للتوعية وتشجيع النساء على أخذ اللقاح، ويجيب عن أهم الاستفسارات والشائعات المتداولة ويتضمن الطرق السليمة والصحيحة لأخذ اللقاح .

وقد قامت الصحة بنشر الدليل عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية عش بصحة ، ويتناول الدليل عدداً من المواضيع المهمة لكل ما تحتاجه المرأة لأخذ اللقاح وعلاقته بالدورة الشهرية ، والخصوبة ، والحمل والرضاعة ، والتجميل ، وسرطان الثدي ، كورونا وتكيس المبايض ويمكن الإطلاع على الدليل والاستفادة من محتوياته عبر الرابط التالي:هنا.

وتأتي هذه الخطوة تواصلاً للحملة التوعوية ضد فيروس (كورونا) كوفيد 19، والتي أطلقتها الوزارة منذ بدء انتشار الفيروس تحت عنوان (الوقاية من كورونا)؛ حيث تهدف الحملة إلى توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم ضد فيروس كورونا ، وإرشادهم إلى السلوكيات التوعوية السليمة، التي ستُسهم – بإذن الله – في الوقاية منه، والحد من انتشاره.

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