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4 علامات على يديك تشير إلى الإصابة بـ«الكبد الدهني»

4 علامات على يديك تشير إلى الإصابة بـ«الكبد الدهني»
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تواصل – وكالات :

يمكن الوقاية من مرض الكبد الدهني إلى حد كبير من خلال تغيير نمط الحياة. ومع ذلك، لا تميل أعراض الحالة إلى الظهور حتى يتندب (يتليف) الكبد. كيف تعرف هل كبدك متضرر؟

يمتلك الكبد قدرة لا تصدق على تجديد نفسه، ولكن إذا حدث تليف، فلا يمكن استعادة هذا الجزء من الكبد.

من الأعراض العامة للكبد الدهني الذي يوصف بأنه القاتل الصامت الجديد، الشعور بالتعب والإرهاق طوال الوقت وفقدان الشهية وخسارة الوزن وضعف العضلات والشعور بالغثيان والرغبة في القيء وألم في منطقة الكبد.

بحسب موقع express الذي أحصى 4 علامات على اليد توحي بأن صاحبها مصاب بمرض الكبد الدهني بشكل شديد.

1. راحة اليد حمراء

أشار اتحاد الكبد البريطاني إلى أنه في المراحل المبكرة من مرض الكبد الدهني، تصبح راحة اليد حمراء مع ظهور بقع.

2. الأصابع المتعجرة

عندما تكون الأصابع أعرض وأكثر سمكا في الجزء العلوي من الأسفل، يمكن أن تشير إلى مرض الكبد الدهني.

3. الأظافر البيضاء

هو مصطلح طبي يُطلق على خطوط بيضاء تظهر على الأظافر، وبينما يكافح الكبد للعمل نتيجة لإصابة بمرض الكبد الدهني، قد تتحول الأظافر إلى اللون الأبيض.

4. الأيادي المرتشعة

مؤشر آخر على وجود الكبد الدهني- تبدأ اليدين في الارتعاش، وهو اهتزاز لا إرادي.

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