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«الحصيني» يتوقع تأثر 5 مناطق بارتفاع درجات الحرارة والأمطار

«الحصيني» يتوقع تأثر 5 مناطق بارتفاع درجات الحرارة والأمطار
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تواصل – فريق التحرير:

توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، أن تشهد المملكة ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، كما توقع هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات 5 مناطق.

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “متوقع اليوم الأربعاء 1442/11/6هـ إن شاء الله أن يطرأ ارتفاع طفيف في الحرارة لتصبح حول معدلاتها السنوية في مثل هذه الأيام ورياح من متوسطة لشبه قوية على الخليج وطريق الرياض الشرقية والساحل الغربي مثيرة للأتربة”.

وتابع خبير الطقس والمناخ: “متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان”.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم، سحبا رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية.

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