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«المسند» يحذر: تخفيض التكييف درجة واحدة يرفع فاتورة الكهرباء 10%

«المسند» يحذر: تخفيض التكييف درجة واحدة يرفع فاتورة الكهرباء 10%
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تواصل – فريق التحرير:

أكد الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم، أن تخفيض درجة حرارة التكييف درجة واحدة فقط، قد يؤدي لزيادة كبيرة في فاتورة الكهرباء.

وقال “المسند” عبر تويتر: “تخفيض درجة التكييف درجة مئوية واحدة لأجل تبريد المنازل، أو المدارس، أو الدوائر الحكومية، يؤدي إلى رفع فاتورة استهلاك الكهرباء بنسبة 10 % كما أشارت الدراسات”.

وتابع قائلا: “مثلا عند خفض درجة التبريد من 19م إلى 18م ترتفع الفاتورة بنسبة 10% وهكذا”.

وتشهد المملكة ارتفاعا في درجات الحرارة، بعدة مناطق، خاصة الشرقية، والمدينة المنورة، والرياض.

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