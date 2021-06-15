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إحباط تهريب 250 ألف حبة «كبتاجون» من لبنان إلى المملكة

إحباط تهريب 250 ألف حبة «كبتاجون» من لبنان إلى المملكة
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تواصل – وكالات:

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان عن إحباط عملية تهريب 250 ألف حبة كبتاغون إلى المملكة العربية السعودية، كانت مخبأة في داخل مضخات مياه كهربائية صغيرة الحجم.

وقالت المديرية، في بيان لها مساء أمس الثلاثاء، إنه بناء على توافر معلومات لمكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، حول عملية تهريب كمية من حبوب الكبتاغون إلى المملكة العربية السعودية، وبعد إبلاغ عناصر الجمارك في مطار رفيق الحريري الدولي، تمكنوا بتاريخ 1 يونيو الحالي من ضبط 37،2 كلغ (حوالى ربع مليون حبة) كبتاغون مخبأة في داخل مضخات مياه كهربائية صغيرة الحجم.

وأوضحت أن معاملات الشحن تمت بواسطة بطاقة هوية مزورة، وتم تحديد هوية المتورطين الرئيسيين في العملية، وعددهم ثلاثة أشخاص.

وأضافت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان أنه “تم توقيفهم الأفراد الثلاثة واعترفوا أنهم يؤلفون شبكة تهريب المخدرات التي يترأسها لبناني، وقد قام بتكليف اثنين آخرين لبناني والآخر سوري، بالانتقال الى منطقة البداوي (شمالي لبنان) واستلام شحنة مضخات المياه الكهربائية المهربة من سوريا والتي تحتوي على حبوب الكبتاغون، فعملا على نقلها إلى بيروت، ثم تواصلا مع شركة الشحن وسددا التكاليف بعد أن قاما بتخليص المعاملات بواسطة بطاقة هوية مزورة، إلا أنه تم إحباط مخططهم وضبطهم من قبل الأمن اللبناني.

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