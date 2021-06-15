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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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«وزارة الدفاع» تطرح وظائف فنية وحرفية وعمالية بإدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية

«وزارة الدفاع» تطرح وظائف فنية وحرفية وعمالية بإدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بمنطقة المدينة المنورة عن طرح عدد (١٧) وظيفة فنية وحرفية وعمالية وذلك عن طريق المسابقة الوظيفية حسب البيان التالي :

​م​مسمى الوظيفة​عدد الوظائف​المؤهل المطلوب
١​​ميكانيكي مصاعد٢​​دبلوم فني في مجال التخصص مع الالمام بالعمل
٢​​كهربائي أجهزة منزلية٢​​دبلوم فني في مجال التخصص مع الالمام بالعمل
​٣كهربائي عام​١دبلوم فني في مجال التخصص مع الالمام بالعمل​
​٤ميكانيكي تبريد وتكييف٣​​دبلوم فني في مجال التخصص مع الالمام بالعمل
​٥كهربائي ضغط منخفض​١دبلوم فني في مجال التخصص مع الالمام بالعمل​
٦​فني إلكترونيات أجهزة تحكم١​دبلوم فني في مجال التخصص مع الالمام بالعمل​
٧​​ميكانيكي مضخات مياه١​​دبلوم فني في مجال التخصص مع الالمام بالعمل
​٨مركب زجاج والمنيوم​١دبلوم فني في مجال التخصص مع الالمام بالعمل​
​٩  سباك١ دبلوم فني في مجال التخصص مع الالمام بالعمل​
​١٠​عامل​٤ ​الابتدائية مع القدرة على العمل


في حال توفر الشروط المذكورة أعلاه يتم ارسال (السيرة الذاتية / صورة الهوية الوطنية / نسخه من المؤهلات العلمية والخبرات العملية / برنت التأمينات الاجتماعية) على البريد الإلكتروني :  (  alkhalawi@rslf.gov.sa  ) خلال أسبوعين من تاريخ نشر الإعلان .

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