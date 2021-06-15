«وزارة الدفاع» تطرح وظائف فنية وحرفية وعمالية بإدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت إدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بمنطقة المدينة المنورة عن طرح عدد (١٧) وظيفة فنية وحرفية وعمالية وذلك عن طريق المسابقة الوظيفية حسب البيان التالي :
|م
|مسمى الوظيفة
|عدد الوظائف
|المؤهل المطلوب
|١
|ميكانيكي مصاعد
|٢
|دبلوم فني في مجال التخصص مع الالمام بالعمل
|٢
|كهربائي أجهزة منزلية
|٢
|دبلوم فني في مجال التخصص مع الالمام بالعمل
|٣
|كهربائي عام
|١
|دبلوم فني في مجال التخصص مع الالمام بالعمل
|٤
|ميكانيكي تبريد وتكييف
|٣
|دبلوم فني في مجال التخصص مع الالمام بالعمل
|٥
|كهربائي ضغط منخفض
|١
|دبلوم فني في مجال التخصص مع الالمام بالعمل
|٦
|فني إلكترونيات أجهزة تحكم
|١
|دبلوم فني في مجال التخصص مع الالمام بالعمل
|٧
|ميكانيكي مضخات مياه
|١
|دبلوم فني في مجال التخصص مع الالمام بالعمل
|٨
|مركب زجاج والمنيوم
|١
|دبلوم فني في مجال التخصص مع الالمام بالعمل
|٩
|سباك
|١
|دبلوم فني في مجال التخصص مع الالمام بالعمل
|١٠
|عامل
|٤
|الابتدائية مع القدرة على العمل
في حال توفر الشروط المذكورة أعلاه يتم ارسال (السيرة الذاتية / صورة الهوية الوطنية / نسخه من المؤهلات العلمية والخبرات العملية / برنت التأمينات الاجتماعية) على البريد الإلكتروني : ( alkhalawi@rslf.gov.sa ) خلال أسبوعين من تاريخ نشر الإعلان .