هل يُسمح بشرب الماء في حمية «الصيام المتقطع»؟.. طبيب يوضح

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أوضح طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي مدى إمكانية شرب الماء أثناء القيام بحمية “الصيام المتقطع”.

وأكد في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر”، أنهيُسمح بشرب الماء والمشروبات مثل القهوة والشاي.

ونصح بدلاً من ذلك بطريقة الصيام المشابهة لصيام شهر رمضان ، لأنه يجمع بين العبادة والصِحّة.

ما هي حمية الصيام المتقطع؟

حمية الصيام المتقطع هي حمية تعتمد بشكل رئيس على الامتناع عن تناول الطعام لساعات معينة خلال اليوم الواحد أو لأيام معينة في الأسبوع، ولها عدة أشكال وأساليب.

إن الهيئة الأكثر شيوعًا لحمية الصيام المتقطع هي تناول الطعام خلال فترة 8 ساعات فقط من اليوم، والامتناع عنه خلال فترة 16 ساعة التالية من باقي اليوم، وهو ما يعرف بحمية 16:8.

من الممكن القيام بالصيام المتقطع من نوع 16:8 إما يوميًا، أو يومًا بعد يوم، أو خلال أيام معينة فقط في الأسبوع.

والصيام المتقطع هو أحد الأنظمة الغذائية سهلة الإتباع والفعالة، خاصة أنها لا تتضمن الكثير من القواعد الصارمة أو الحرمان من المواد الغذائية.