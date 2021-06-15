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جدة.. إتلاف 104 مراتب و200 كجم من «مخلفات الإسفنج المستعمل» (صور)

جدة.. إتلاف 104 مراتب و200 كجم من «مخلفات الإسفنج المستعمل» (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

أتلفت بلدية المليساء الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة (104) من المراتب و (200) كجم من مخلفات الإسفنج، وذلك خلال حملة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة في حي “اللؤلؤ” جنوب المحافظة.

وأوضح رئيس بلدية المليساء فيصل المالكي، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الفرق الميدانية رصدت موقعَين بمشاركة شرطة المحافظة والدفاع المدني عبارة عن “أحواش” سورين يُستخدمان لـتدوير الإسفنج والقطن المستعمل، حيث جرى مصادرة مكنتين تستخدم في أعمال القطن “المراتب” والمخدات وتغليفها مشيراً إلى أن الجهات المشاركة في الحملة أعدت محضراً مشتركاً بالحالة، فيما أتلفت الأمانة المصادرات.

وأكدت أمانة محافظة جدة أن الجولات التفتيشية والتفقدية مستمرة، ولن تتهاون في فرض عقوبات صارمة تجاه أي مخالفة بالإجراءات الاحترازية أو بالتطبيقات المتعلقة بصحة السكان.

 

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