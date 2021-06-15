«هيئة للمنافسة» تفرض عقوبات بحق 3 منشآت في قطاع المقاولات

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، مساء اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات بحق 3 من المنشآت العاملة بقطاع المقاولات، لاتفاقها على التواطؤ في المنافسات الحكومية الخاصة ببلدية الليث التابعة لأمانة محافظة جدة.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها عبر حسابها على “تويتر”، أن المنشآت هي مؤسسة عبق الأثير للمقاولات، وأفاق مقاولات المباني الإنشائية، والرافية للمقاولات، مشيرة إلى أنه تم فرض غرامة بقيمة 50 ألف ريال على كل منشآة، ونشر العقوبات في الوسائل الإعلامية.

وأضافت أن العقوبات جاءت بناء على الفقرة السابعة من نظام المنافسة والتي نصت على “تحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة سواء كانت العقود مكتوبة أو شفوية، صريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات والاتفاقيات أو العقود أو الآثر المترتب عليها تقييد التجارة والإخلال بالمنافسة بين المنشآت”.

وأشارت هيئة المنافسة إلى أن ذلك جاء بناء على مهام واختصاصات الهيئة في إنفاذ نظام المنافسة وامتدادا لدورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتحقيقاً لمبدأ الشفافية.