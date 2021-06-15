«الحج والعمرة»: هذا الإجراء حال توفر جميع الاشتراطات لطالبي أداء الفريضة

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تواصل – فريق التحرير:

اكد نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة الدكتور منصور أبو خنجر انه لا تفرقة بين مواطن ومقيم في إتاحة الحج لمن تتوفر فيهم الشروط.

 وأشار إلى أن الاستطاعة الصحية ستكون عبر تقديم شهادة من مستشفى حكومي أو أي مركز صحي معتمد تثبت خلو المرشح للحج من الأمراض المزمنة (ضغط – سكر – أمراض القلب وغيرها) وأن آلية التأكد من خلو المرشح للحج من الأمراض المزمنة (ضغط – سكر – أمراض القلب وغيره) تتطلب حصول المتقدم للتسجيل للحج على شهادة من مستشفى حكومي أو أي مركز صحي معتمد في منطقته تثبت خلوه من هذه الأمراض، وفقاً لـ”البلاد”.

 وأوضح أنه في حالة توفر الشروط (الخلو من الأمراض المزمنة – التحصين- السن وغيرها) في أكثر من العدد المحدد من المواطنين أو المقيمين سيكون معيار المفاضلة ليس بأولوية التسجيل فقط إنما ستكون المفاضلة بعد اجتياز مرحلة القبول بأمرين: من لم يسبق له الحج من قبل بالإضافة إلى تقديم الأكبر سنا حيث سيبدأ النظام بقبول من هم في سن ٦٥ ثم الأقل حسب تاريخ الميلاد.

 وحول العدد المحدد للحج من المواطنين والمقيمين وإذا ما كان ال٦٠ ألف بالمناصفة أشار نائب رئيس لجنة الحج والعمرة أن العادة جرت على فتح بوابة التسجيل للمواطنين والمقيمين على حد سواء وان الطرح حتى الان يتوجه إلى نفس الآلية التي درجت عليها الدولة وفقها الله بالمساواة في الحج بين المقيم والمواطن.

 

 

 

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