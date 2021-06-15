«شركة الكهرباء» تعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط وطريقة التقديم

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أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل بالمركز الرئيسية بمدينة الرياض – مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:
الوظــائف:
1- محلل اتفاقيات مستوى الخدمة.
(SLA Analyst)
– درجة البكالوريوس في المحاسبة أو ما يعادلها.
– لا يشترط الخبرة المسبقة.
– فهم والتعرف على سياسات وإجراءات اتفاقية مستوى الخدمة المعمول بها.
– مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.
* للتقديم: ( اضغط هنــا ).
2- محلل تخطيط وميزنة.
(Planning & Budgeting Analyst)
– درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية أو إدارة الأعمال.
– تحدث الإنجليزية بشكل جيد وكتابة.
– لا يشترط الخبرة المسبقة.
– مهارات جيدة في الحاسب والبرامج ذات الصلة.
* للتقديم: ( اضغط هنــا ).
3- محلل القوى العاملة.
– درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية أو الهندسة الصناعية.
– خبرة 3-4 سنوات مع البكالوريوس.
– لا يشترط الخبرة مع درجة الماجستير.
– فهم جيد للأعمال والوحدات الوظيفية ومستويات القوى العاملة المطلوبة.
– القدرة على تطوير نماذج القوى العاملة وتطبيقها.
للتقديم: (اضغط هنــا ).