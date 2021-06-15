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«شركة الكهرباء» تعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط وطريقة التقديم

«شركة الكهرباء» تعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط وطريقة التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل بالمركز الرئيسية بمدينة الرياض – مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظــائف:

1- محلل اتفاقيات مستوى الخدمة.

(SLA Analyst)

– درجة البكالوريوس في المحاسبة أو ما يعادلها.

– لا يشترط الخبرة المسبقة.

– فهم والتعرف على سياسات وإجراءات اتفاقية مستوى الخدمة المعمول بها.

– مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.

* للتقديم: ( اضغط هنــا ).

2- محلل تخطيط وميزنة.

(Planning & Budgeting Analyst)

– درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية أو إدارة الأعمال.

– تحدث الإنجليزية بشكل جيد وكتابة.

– لا يشترط الخبرة المسبقة.

– مهارات جيدة في الحاسب والبرامج ذات الصلة.

* للتقديم: ( اضغط هنــا ).

3- محلل القوى العاملة.

– درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية أو الهندسة الصناعية.

– خبرة 3-4 سنوات مع البكالوريوس.

– لا يشترط الخبرة مع درجة الماجستير.

– فهم جيد للأعمال والوحدات الوظيفية ومستويات القوى العاملة المطلوبة.

– القدرة على تطوير نماذج القوى العاملة وتطبيقها.

 للتقديم: (اضغط هنــا ).

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