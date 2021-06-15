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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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شاهد.. بردية «وادي ريم» برجال ألمع في منطقة عسير

شاهد.. بردية «وادي ريم» برجال ألمع في منطقة عسير
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تواصل – فريق التحرير:

شهد وادي ريم بمحافظة رجال ألمع بمنطقة عسير، اليوم الثلاثاء، تقلبات جوية وتساقط كثيف لحبات البرد.

وكانالمركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والقصيم يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وتكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جيزان وعسير، كما تنشط الرياح السطحية على طول سواحل البحر الأحمر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 14-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

 

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