الخارجية الأمريكية تدين استهداف الحوثي لمدرسة في عسير

تواصل – فريق التحرير:
أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، الهجوم الإرهابي الحوثي على إحدى مدارس منطقة عسير.
وقالت الخارجية الأمريكية عبر حسابها الرسمي بتويتر: “ندين بشدة هجوم الحوثيين بطائرة مسيرة على مدرسة في منطقة عسير بالسعودية والتي ألحقت أضراراً بها”.
وأضافت : ” تهدد مثل هذه الهجمات حياة المدنيين، بمن فيهم أطفال المدارس، ونضم صوتنا إلى الدول الأخرى لإدانة الهجوم، وندعو الحوثيين إلى الالتزام بوقف دائم لإطلاق النار.”
RT@StateDept_NEA: ندين بشدة هجوم الحوثيين بطائرة مسيرة على مدرسة في منطقة عسير بالسعودية والتي ألحقت أضراراً بها. تهدد مثل هذه الهجمات حياة المدنيين، بمن فيهم أطفال المدارس. نضم صوتنا إلى الدول الأخرى لإدانة الهجوم، وندعو الحوثيين إلى الالتزام بوقف دائم لإطلاق النار.
— الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby)June 15, 2021