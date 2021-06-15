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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

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الخارجية الأمريكية تدين استهداف الحوثي لمدرسة في عسير

الخارجية الأمريكية تدين استهداف الحوثي لمدرسة في عسير
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تواصل – فريق التحرير:

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، الهجوم الإرهابي الحوثي على إحدى مدارس منطقة عسير.

وقالت الخارجية الأمريكية عبر حسابها الرسمي بتويتر: “ندين بشدة هجوم الحوثيين بطائرة مسيرة على مدرسة في منطقة عسير بالسعودية والتي ألحقت أضراراً بها”.

وأضافت : ” تهدد مثل هذه الهجمات حياة المدنيين، بمن فيهم أطفال المدارس، ونضم صوتنا إلى الدول الأخرى لإدانة الهجوم، وندعو الحوثيين إلى الالتزام بوقف دائم لإطلاق النار.”

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