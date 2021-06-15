الخارجية الأمريكية تدين استهداف الحوثي لمدرسة في عسير

تواصل – فريق التحرير:

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، الهجوم الإرهابي الحوثي على إحدى مدارس منطقة عسير.

وقالت الخارجية الأمريكية عبر حسابها الرسمي بتويتر: “ندين بشدة هجوم الحوثيين بطائرة مسيرة على مدرسة في منطقة عسير بالسعودية والتي ألحقت أضراراً بها”.

وأضافت : ” تهدد مثل هذه الهجمات حياة المدنيين، بمن فيهم أطفال المدارس، ونضم صوتنا إلى الدول الأخرى لإدانة الهجوم، وندعو الحوثيين إلى الالتزام بوقف دائم لإطلاق النار.”