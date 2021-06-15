الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تنويه مهم من «هدف» لمُلاك المدارس الأهلية والعالمية والمستثمرين

تنويه مهم من «هدف» لمُلاك المدارس الأهلية والعالمية والمستثمرين
0

تواصل – واس :

جدّد صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” دعوته لمُلاك المدارس الأهلية والعالمية و المستثمرين، للإعلان عن فرص التدريب والتوظيف على البوابة الوطنية للعمل “طاقات” ، للاستفادة من خدمات ومبادرات الدعم الموجهة لتوطين مهن قطاع التعليم الأهلي والعالمي، والاستفادة أيضًا من قاعدة بيانات الباحثين والباحثات عن عمل المتاحة في البوابة.

كما دعا مُلاك المدارس الأهلية والعالمية والمستثمرين، إلى الاستفادة من جميع برامج ومبادرات الدعم، ومنها برنامج التدريب على رأس العمل “تمهير”، وبرنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، وبرنامج دعم التوظيف، والمنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني “دروب”، فضلاً عن الخدمات المقدمة من خلال مراكز وفروع الصندوق المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، مشددًا في الوقت ذاته على أن جميع برامجه ومبادراته متاحة لاستفادة المدراس الأهلية والعالمية وفقًا للضوابط والاشتراطات المنصوص عليها لكل برنامج والموضحة في البوابة.

وتأتي دعوة “هدف” في إطار الجهود المشتركة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجهات الحكومية والإشرافية المعنية، لتمكين الكوادر الوطنية من العمل في قطاع التعليم الأهلي والعالمي، وزيادة فرص مشاركتها في سوق العمل تماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة – حفظها الله-.

مواد ذات صلة

«هدف» يصرف مليون ريال لـ 809 مستفيدين من العاملين في النقل الموجه

«هدف» يصرف مليون ريال لـ 809 مستفيدين من العاملين في النقل الموجه

«هدف»: 20 ألف موظفة سجّلن في «وصول» بعد تمديد فترة الاستفادة

«هدف»: 20 ألف موظفة سجّلن في «وصول» بعد تمديد فترة الاستفادة

«هدف»: صرف مليون ريال لـ763 مستفيداً من العاملين بالنقل الموجه عن شهر مارس

«هدف»: صرف مليون ريال لـ763 مستفيداً من العاملين بالنقل الموجه عن شهر مارس

«هدف»: إصدار الرخصة المهنية التعليمية يمنع أهلية برنامج «حافز»

«هدف»: إصدار الرخصة المهنية التعليمية يمنع أهلية برنامج «حافز»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>