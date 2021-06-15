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«حساب المواطن» يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على دعم يونيو

«حساب المواطن» يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على دعم يونيو
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، بدء تلقي طلبات الاعتراض على استحقاق الدفعة 43 من الدعم التي تم إيداعها قبل أيام، داعيا كل من لديه اعتراض إلى التقدم بطلب وفق الإجراءات المتعبة.

ودعا البرنامج كل من لديه مشكلة في مبلغ الدعم لتقديم الاعتراض، وذلك من خلال البوابة الإلكترونيةوذلك خلال المدة المحددة لتقديم الاعتراضات، والتي تصل إلى 90 يوما من تاريخ إيداع الدفعة على أن يتم التقدم بالاعتراضات اعتبارا من اليوم الخامس للإيداع.

خطوات الاعتراض

أولا: الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج.

ثانيا: التوجه إلى قسم إدارة الحساب، وفي خاصية “إدارة حسابي” الضغط على قائمة تاريخ الاستحقاق، إن كان هناك عدم أهلية سواءً للمتقدم المستفيد أو التابعين له فستكون مرفقة بأسباب عدم الأهلية.

ثالثا: الضغط على خاصية “رفع اعتراض” بجانب السبب، ثم تعبئة المعلومات المطلوبة والضغط على إرسال.

كما يمكن إدارة الاعتراضات من خلال اتباع الخطوات السابقة، ثم الضغط على قائمة الاعتراضات، ومنها الاطلاع على تفاصيل الاعتراض.
يمكن متابعة حالة الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية والرسائل النصية على الجوال أو البريد الإلكتروني، حيث ستصل المستفيد رسالة بنتيجة الاعتراض على الجوال والبريد.

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طريقة تقديم الاعتراض على مبلغ حساب المواطن

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