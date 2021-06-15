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«التأمينات الاجتماعية»: شرطان ضروريان عند زيارة فروع المؤسسة

«التأمينات الاجتماعية»: شرطان ضروريان عند زيارة فروع المؤسسة
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 تواصل – فريق التحرير:

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن شرطين ضرورين يجب على زائري أحد فروع المؤسسة الالتزام بهما.

وقالت المؤسسة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إنه لزيارة أحد فروع المؤسسة، يجب حجز موعد من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني.

وطالبت زائريها، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة، من ارتداء الكمامات، وغسل أو تعقيم اليدين، وعدم المصافحة، بالإضافة إلى ترك مسافة مترين بين الزائر والآخرين.

وأشارت المؤسسة إلى أن الدخول إلى أحد الفروع يستوجب تفعيل تطبيق «توكلنا».

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