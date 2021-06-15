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«الإحصاء»: ارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة 17.5% خلال الشهر الماضي

«الإحصاء»: ارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة 17.5% خلال الشهر الماضي
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر مايو 2021م قد ارتفع بنسبة 17.5% مقارنة بنظيره من العام الماضي “مايو 2020 م على أساس سنوي.

وأشارت الهيئة أن ذلك يعد أعلى من المعدل في الشهر السابق أبريل 2021م، حيث كان 13.2%.

وجاء ارتفاع المؤشر بشكل رئيس بسبب ارتفاع أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة 22.5%، وذلك نظراً لثقلها في المؤشر، بالإضافة إلى التأثير العام لرفع ضريبة القيمة المضافة من %5 إلى %15 والذي بدأ تطبيقها منذ مطلع شهر يوليو 2020م.

وأكدت أن باب المنتجات المعدنية والآلات والمعدات سجل في هذا الشهر ارتفاعا بنسبة 1.2%، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الفلزات القاعدية، كما سجل باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك ارتفاعا بنسبة 1.2%، موضحة تفاصيل الرقم القياسي لأسعار الجملة على موقعها الإلكتروني:هنا.

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