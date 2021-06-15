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«الصحة»: جرعات لقاح كورونا تتجاوز 16 مليون داخل المملكة

«الصحة»: جرعات لقاح كورونا تتجاوز 16 مليون داخل المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

أظهرت بيانات وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، وصول الجرعات المُعطاة من لقاح فيروس كورونا لأكثر من 16 مليون جرعة تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعاً للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت توسع عملية منح اللقاح في جميع المناطق.

كما أعلنت الوزارةمؤخرا عن تدشين خدمة التطعيم باللقاح للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار الفيروس.

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