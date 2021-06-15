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5 علامات تكشف بداية الإصابة بـ«الخرف» في سن مبكرة

5 علامات تكشف بداية الإصابة بـ«الخرف» في سن مبكرة
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تواصل – وكالات:

كشفت بيانات الجمعية الخيرية البريطانية لدراسة مرض الزهايمر، خمس علامات يمكن أن تشير إلى بداية الإصابة بالخرف حتى في سن الأربعين.

وتشير صحيفة Daily Express إستنادا إلى بيانات الجمعية البريطانية، إلى أن أولى هذه العلامات، هي ضعف حدة البصر ومشكلات في تقدير المسافة إلى جسم ما وسرعة حركته، والعلامة الثانية، فقدان النطق بصورة كاملة أو جزئية، وصعوبة في إيجاد الكلمات المناسبة للتعبير عن الأفكار.

أما العلامة الثالثة، فهي إصابة الشخص بالاكتئاب وعدم الثقة بالنفس، وسرعة الانفعال. والعلامة الرابعة، قد يفقد الشخص الإحساس بالزمان والمكان. والعلامة الخامسة، هي فقدان الذاكرة.

يذكر أن الخبراء سبق أن أعلنوا أن قلة النوم في متوسط العمر له علاقة بزيادة خطر الإصابة بالخرف في مرحلة الشيخوخة.

والخرف، حالة مرضية مكتسبة تتميز بانخفاض مستمر للنشاط المعرفي وفقدان المعارف والخبرات السابقة تدريجيا، وتلاحظ هذه العلامات في سن الشيخوخة عادة.

وتجدر الإشارة، إلى أنه تسجل في العالم سنويا حوالي 10 ملايين حالة جديدة للخرف.

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