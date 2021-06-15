الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

خدمة جديدة من شركة الكهرباء لتسهيل سداد فواتير المشتركين

خدمة جديدة من شركة الكهرباء لتسهيل سداد فواتير المشتركين
0

تواصل – فريق التحرير:

أتاحت الشركة السعودية للكهرباء خدمة سداد فواتير الكهرباء للمشتركين عن طريق تطبيق Apple pay من البطاقات الائتمانية VISA وMasterCard.

وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على تسهيل خدماتها لأكثر من 10 ملايين مشترك من جميع الفئات في مختلف مناطق المملكة، وسعيها الدائم إلى الارتقاء بها، بما يوفر لهم أفضل درجات الراحة والطمأنينة، من خلال توفير كل ما يسهل عليهم تسديد فواتيرهم.

وبيّنت أن هذه الخدمة تضاف إلى مجموعة القنوات المتنوعة التي تتيحها “السعودية للكهرباء”، وهي: بطاقات الائتمان (الفيزا والماستركارد)، عبر موقع الشركة الإلكتروني “خدماتنا”، أو عبر الحساب البنكي، أو من خلال الهاتف المصرفي، أو الصراف الآلي، أو أجهزة السداد النقدي التي يوفرها البنك، أو الإنترنت عبر زيارة الموقع الإلكتروني للبنك الذي يتعامل معه المشترك، أو عن طريق تفويض البنك بخصم قيمة الفاتورة من الحساب مباشرة، مفيدة أنه يمكن قبول الشيكات المصرفية المصدقة، كما يمكن السداد عبر نقاط البيع المتوفرة في مكاتب خدمات المشتركين.

 

اقرأ أيضا:

توجيه مهم من «الكهرباء» للمشتركين يضمن تفادي أخطاء قيمة الفاتورة

مُتاحة لجميع المشتركين.. «الكهرباء» توضح مزايا الفاتورة الثابتة

مواد ذات صلة

مُتاحة لجميع المشتركين.. «الكهرباء» توضح مزايا الفاتورة الثابتة

مُتاحة لجميع المشتركين.. «الكهرباء» توضح مزايا الفاتورة الثابتة

استقالة الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء «فهد السديري».. وتكليف «القنون» خلفاً له

استقالة الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء «فهد السديري».. وتكليف «القنون» خلفاً له

«شركة الكهرباء» تعلن عن وظائف هندسية وإدارية وتقنية

«شركة الكهرباء» تعلن عن وظائف هندسية وإدارية وتقنية

«الكهرباء» تعلن إعادة التيار بعد انقطاعه في رفحاء

«الكهرباء» تعلن إعادة التيار بعد انقطاعه في رفحاء

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>