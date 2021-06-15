«الغذاء والدواء» تحذر من أضرار الإفراط في تناول المكملات الغذائية

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حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من خطورة تناول المكملات الغذائية بإفراط أو استخدامها بديلة عن الأدوية الموصوفة.

وقالت الهيئة عبر “تويتر” إن المكملات الغذائية مستحضرات تحتوي على مكونات مثل (فيتامينات ومعادن وأعشاب وأحماض أمينية) لتدعيم النظام الغذائي لجسم الإنسان.

حقائق

وأوضحت “الغذاء والدواء” بعض الحقائق المهمة عن المكملات الغذائية، مؤكدة أنها تساعد في الحصول على عناصر غذائية يحتاجها الجسم في حالة النقص للمحافظة على الصحة، ولكنها في الوقت نفسه تسبب ضررا حال الإفراط ف تناولها أو استخدامها بدلا عن الأدوية الموصوفة.