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«الصحة» تُفند 5 شائعات متداولة عن الخلايا الجذعية

«الصحة» تُفند 5 شائعات متداولة عن الخلايا الجذعية
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تواصل – فريق التحرير :

حذرت وزارة الصحة من عدة شائعات يتداولها البعض حول عمليات الخلايا الجذعية وقضائها على عدة مشاكل صحية.

وقالت الصحة، أنها مهما كانت مشكلتك الصحية، كن حذرًا، ولا تُقرر بنفسك أن الخلايا الجذعية علاجها، وكشفت عن أبرز 5 شائعات متداولة عن الخلايا الجذعية كالتالي :

– الخلايا الجذعية لا تعيد الذاكرة، لأنها ليست علاجًا للزهايمر .

– الخلايا الجذعية لا تعيد مرونتك، لأنها ليست علاجًا للمفاصل.

– الخلايا الجذعية لا تعيد صحة القلب، لأنها ليست علاجًا لأمراض القلب.

– الخلايا الجذعية لا تعيد توازن الجسم، لأنها ليست علاجًا لـ”باركنسون”.

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