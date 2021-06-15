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توضيح مهم من «أمانة حائل» بشأن مقطع فيديو متداول لأحد الباعة المتجولين

توضيح مهم من «أمانة حائل» بشأن مقطع فيديو متداول لأحد الباعة المتجولين
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت أمانة منطقة حائل، بيانا بشأن فيديو متداول، ظهر خلاله مواطن من ذوي الإعاقة، يناشد أمير حائل بالسماح له بالبيع على الطريق، بعدما منعته البلدية من الوقوف والبيع في أماكن غير مرخص بالبيع فيها.

وقالت الأمانة في بيانها: “إشارة الى مقطع الفيديو المتداول بوسائل التواصل الاجتماعي والذي ظهر فيه أحد الباعة المتجولين على الطرق نوضح أنه سبق وأن تم تخصيص 10 مواقع مجهزة بالخدمات للباعة الجائلين بمدينة حائل تم تحديدها من خلال لجنة تم تشكيلها برئاسة إمارة منطقة حائل في مواقع متفرقة بالمدينة”.

وأكد بيان الأمانة، أن ذلك لتنظيم عمليات البيع وتغطيتها بالجولات الرقابية وللتحقق من مطابقة المعروض من منتجات للاشتراطات الصحية.

وأشارت الأمانة إلى أن بعض ما يعرضه الباعة المتجولون هي منتجات مجهولة المصدر أو لا تصلح للاستهلاك الآدمي بسبب التلف، أو احتوائها مواد كيميائية تزيد عن الحد المسموح به.

ولفتت إلى حرصها على التأكد من سلامة ما يتم عرضه من قبل الباعة المتجولين، خاصة في ظل جائحة كورونا.

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