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توقعات طقس اليوم.. رياح نشطة مثيرة للأتربة وسحب رعدية ممطرة على هذه المناطق

توقعات طقس اليوم.. رياح نشطة مثيرة للأتربة وسحب رعدية ممطرة على هذه المناطق
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تواصل – فريق التحرير :

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والقصيم يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، وتكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جيزان وعسير، كما تنشط الرياح السطحية على طول سواحل البحر الأحمر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 14-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .

وتوقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، أجواء حارة نهارا تميل للحرارة أول الليل معتدلة آخره، ونشاط للرياح من متوسط لشبه قوي على الشرقية والخليج وطريق الرياض الشرقية مثيرة للأتربة ورياح متوسطة على الساحل الغربي.

كما توقع هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات مكة والباحة وعسير وجازان.

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