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مسؤول بـ«الموارد البشرية»: منصة إلكترونية لإدارة عملية نقل الموظفين في النظام الجديد (فيديو)

مسؤول بـ«الموارد البشرية»: منصة إلكترونية لإدارة عملية نقل الموظفين في النظام الجديد (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

قال وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ماجد بن بتال، إن الوزارة طورت مؤخراً منصة إلكترونية لإدارة عملية نقل الموظفين من قطاع لآخر.

وأكد” بن بتال” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج” الشارع السعودي” على قناة “السعودية”، أنه تم إطلاق المنصة بشكل تجريبي وسيتم إطلاقها بشكل رسمي وفق مراحل، من أجل دعم الموظفين في عمليات النقل.

وشدد على أن نظام العقد لمدة عامين يتمتع بالعديد من المزايا، داعياً المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات التي أطلقت مؤخراً، مبيناً أنه سيتم تجديد العقد للموظف بنفس الأجر والمزايا إلا في حال وجود سبب لفسخ العقد.

ولفت إلى أن هذا النظام ليس بجديد وإنما تم تطويره، حيث أن هذه القواعد طبقت سابقاً فهي ليس بجديدة.

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