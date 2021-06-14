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لماذا لجأت المملكة لـ«التخصيص»؟.. مسؤول يجيب (فيديو)

لماذا لجأت المملكة لـ«التخصيص»؟.. مسؤول يجيب (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

أكد نائب الرئيس للتسويق الاستراتيجي وإدارة المعرفة بالمركز الوطني للتخصيص، هاني الصائغ أن الهدف الرئيسي من التخصيص هو رفع مساهمة القطاع الخاص بالناتج المحلي من 40 % إلى 65 %، وذلك ضمن رؤية المملكة 2030.

وأضاف خلال لقاء مع قناة “السعودية”، أنه لتحقيق هذا الهدف لابد من وجود عدة آليات، من بينها عملية “التخصيص”، من أجل إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد.

وأوضح أن القطاع الخاص قادر على رفع من مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والمستفيدين، وقادر على زيادة كفاءة التشغيل.

وضرب مثالا بمطاحن الدقيق التي تحولت إلى 4 شركات، حيث تم خصخصة شركتين منها ، وجاري استكمال عملية التخصيص.

 

 

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