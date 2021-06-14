«الزعاق» يتوقع موعد انتهاء موسم الغبار في المملكة

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توقع د. خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن ينتهي موسم الغبار في المملكة بحلول نهاية شهر يوليو بمشيئة الله.

وقال الزعاق، إن المملكة تشهد هذه الأيام موسم رياح البوارح الحارة والجافة والمثيرة للغبار والأتربة الزاحفة، خاصة على المناطق الشرقية والوسطى، مبينًا أن موسم غبار البوارح يبدأ في نهاية شهر مايو ويستمر لشهري يونيو ويوليو.

وأضاف د. خالد الزعاق: “أن رياح البوارح تأتي على شكل موجات دائمة وتستمر من 3 إلى 10 أيام، مشيرا إلى أنها “رتيبة” بحيث تبدأ بالهبوب من شروق الشمس وتشتد في حال الظهيرة، وإذا غربت الشمس فإن الغبار يترسب على الأشياء فتهدأ.

وختم د. خالد الزعاق بقوله: “أن رياح البوارح تتشكل نتيجة لمنخفض الهند وارتفاع قيم الضغط السطحية على حوض البحر الأبيض المتوسط وانخفاضها على جنوب شبه الجزيرة العربية، خاصة نواحي الربع الخالي، فيما يمتد تأثيرها على جنوب العراق، والكويت، والمنطقة الشرقية من المملكة ووسطها، والبحرين، والإمارات، وقطر، وسلطنة عمان”.