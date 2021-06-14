تشييع أفراد عائلة مسلمة بكندا دهسهم متطرف بشاحنة والجاني يواجه تهم الإرهاب

تواصل – وكالات:

أكد ممثلو ادعاء اتحاديون ومحليون في كندا إن المتهم بدهس عائلة مسلمة عمدا مما أدى إلى مقتل أربعة منهم، يواجه تهما منها الإرهاب بالإضافة إلى جريمة قتل من الدرجة الأولى.

وقد أدت عملية الدهس التي حصلت يوم 6 يونيو الحالي إلى مقتل امرأة تبلغ من العمر 74 عاما ورجل يبلغ من العمر 46 عاما وامرأة تبلغ من العمر 44 عاما، بالإضافة إلى فتاة تبلغ من العمر 15 عاما، ويتعافى فرد خامس من الأسرة وهو صبي يبلغ من العمر 9 سنوات في المستشفى من جروح أصيب بها.

يذكر أن المهاجم يدعى ناثانيال فيلتمان (20 عاما) وقد تم إلقاء القبض عليه بعد وقت قصير من عملية الدهس التي نفذها في موقف للسيارات يقع على مسافة قصيرة من أقدم مسجد في مدينة لندن في أونتاريو، وقالت الشرطة إنه كان يرتدي ما بدا أنه سترة واقية وخوذة في ذلك الوقت.

والسبت الماضي شارك المئات في جنازة أفراد أسرة كندية مسلمة، دهسهم رجل بشاحنة صغيرة ما أودى بحياتهم في هجوم قالت الشرطة إن دافعه الكراهية.

وبدأت الجنازة بوصول النعوش التي تضمم جثامين الأربعة ملفوفة بعلم كندا إلى مجمع المركز الإسلامي بجنوب غرب أونتاريو حيث أقيمت صلاة الجنازة.

وقال رضا بشير ترار، السفير الباكستاني لدى كندا، خلال الجنازة: “الحقيقة الساطعة المتمثلة في لف النعوش بالعلم الكندي هي شهادة حية على حقيقة أن الأمة الكندية كلها تقف معهم”، فيما أثار الهجوم الإرهابي موجة غضب في مختلف أنحاء كندا والعالم العربي والإسلامي وأدانه سياسيون كنديون من مختلف الأطياف.