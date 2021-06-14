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هل عمرة ذي القعدة أفضل من العمرة في رمضان؟ «المصلح» يجيب

هل عمرة ذي القعدة أفضل من العمرة في رمضان؟ «المصلح» يجيب
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، فضل عمرة شهر ذي القعدة.

وقال الشيخ المصلح، عبر حسابه في “تويتر”: “كُتب من أعمال البر في ذي القعدة (العمرة)، فمن أهل العلم من جعل عمرة ذي القعدة أفضل من عمرة رمضان، واحتج بأن جميع عُمَرِ النبي كانت في ذي القعدة.

وتابع الشيخ المصلح: “الصواب أن فضيلة عمرة ذي القعدة في موافقة زمن عُمَرِ النبي، وعمرة رمضان في أنها تعدل حجة”.

 

 

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