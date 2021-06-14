«التعليم»: تمديد فترة إدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي حتى هذا الموعد

تواصل – فريق التحرير:

وجه وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، مساء اليوم الاثنين، بتمديد فترة إدخال الرغبات للمتقدمين والمتقدمات على إجراءات النقل الداخلي والخارجي.

وأوضحت المتحدث باسم وزارة التعليم العام ابتسام الشهري، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن وزير التعليم وجه بتمديد فترة إدخال الرغبات للمتقدمين والمتقدمات على إجراءات النقل الداخلي والخارجي؛ حتى الساعة السادسة مساءً من يوم الأربعاء الموافق 6 ذو القعدة 1442هـ.

وأشارت المتحدث باسم وزارة التعليم العام ابتسام الشهري، إلى أن هذا القرار من وزير التعليم يأتي بهدف إتاحة الفرصة لمن لم يتمكنوا من إدخال رغباتهم.