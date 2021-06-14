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«متحدث البيئة» يوضح حقيقة ما يتم تداوله بشأن زيادة نسبة «النترات» في الخضار

«متحدث البيئة» يوضح حقيقة ما يتم تداوله بشأن زيادة نسبة «النترات» في الخضار
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تواصل – فريق التحرير:

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة أحمد المسيند، ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود زيادة في نسبة النترات في الخضار من خلال القياس بأجهزة صغيرة محمولة.

وأوضح المسيند، في بيان اليوم الاثنين، أن الوزارة وهيئة الغذاء والدواء تقومان بشكل مستمر بقياسات دقيقة ومعتمدة لسلامة الخضار، ولا صحة لزيادة نسبة النترات.

وبين المسيند أن الجهاز المستخدم، وهو مقياس تقدیر بدوي يسمى (Greentest)، لا يعطي نتائج حقيقية، موضحا أن الجهاز لا يقيس تركيز النترات في الثمار بصورة مباشرة، وإنما يقيس تركيزها بصورة غير مباشرة عن طريق قياس التوصيل الكهربائي (EC) لمحلول الثمرة، والتي تحوي عادة العديد من أيونات العناصر الغذائية، ومن خلال التوصيل الكهربائي لمحلول الثمار يمكن معرفة عدد أيونات الأملاح في الثمرة، منوها بأن معايرة الجهاز تمت على أن 98 % من تأثير الأملاح في الثمار والخضروات بسبب النترات و2 % فقط من التأثير يعود للأيونات الأخرى وهي قيمة غير مؤثرة وهذا المبدأ لا يوجد ما يؤكده علمياً.

وشدد المسيند على أن القياسات الدقيقة المعتمدة والموثوقة هي التي تقوم بها وزارة البيئة والمياه والزراعة وهيئة الغذاء والدواء بشكل مستمر، من خلال أخذ عينات من الأسواق وتحويلها لمختبرات ذات أجهزة متطورة لقياس المتبقيات الكيماوية من مبيدات وأسمدة وخلافه؛ للتأكد من تواجدها ضمن المستويات المقبولة والتي لا تؤثر على صحة المستهلك.

 

 

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