يضم تلاوات أئمة الحرم المكي.. «السديس» يدشن أول مصحف مرئي لصلاتي التراويح والتهجد (صور)

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دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس المصحف المرئي من صلاتي التراويح والتهجد لعام ١٤٤٢ من المسجد الحرام (بصائر)، وبحضور سعادة مدير عام الإدارة العامة لشؤون الأئمة والمؤذنين سعادة الأستاذ محمد بن أسامة خياط ومديري الإدارات التابعة له.

وهو مصحف نوعي يخرج مصورًا لأول مرة ويحتوي على التلاوات المرئية لصلاتي التراويح والتهجد في شهر رمضان المبارك من محراب الكعبة الشريفة، والسلسلة تشمل توثيقًا مرئيًا لسور القرآن الكريم المئة وأربع عشرة مع دعاء ختم القرآن الكريم لمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن السديس.

ويضم الإصدار تلاوات أصحاب المعالي والفضيلة أئمة المسجد الحرام الشيخ أ.د. عبدالرحمن السديس، والشيخ د. ماهر المعيقلي، والشيخ د. عبدالله الجهني، والشيخ د. بندر بليلة، والشيخ د. ياسر الدوسري في الشهر الكريم، في محتوى فريد وإنتاج قشيب مميز بجودة عالية، عنيت به وعملت عليه الإدارة العامة لشؤون الأئمة والمؤذنين.

وشكر معاليه الجهود المبذولة والمقدمة من قبل الإدارة العامة لشؤون الأئمة والمؤذنين خلال موسم رمضان المبارك، وإخراج لهذا المصحف الشريف والتلاوات من صلاتي التروايح والتهجد، وسأل المولى -عزوجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين -حفظهم الله- لما يقدمونه من خدمات جليلة للحرمين الشريفين.