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تقلبات جوية بـ«الشرقية».. أتربة مثارة ونشاط للرياح و«المدني» يحذر

تقلبات جوية بـ«الشرقية».. أتربة مثارة ونشاط للرياح و«المدني» يحذر
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، مساء اليوم الاثنين، من التقلبات الجوية على منطقة الشرقية خلال الساعات القليلة القادمة.

وأعلنت المديرية عن ورود تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية على المنطقة الشرقية يشمل ( الأحساء، الجبيل، الخبر، الدمام، العديد، القطيف، بقيق، رأس تنورة ) حتى الساعة 12 صباح يوم الثلاثاء.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الشرقية والرياض وأجزاء من منطقة القصيم يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وتكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جيزان وعسير، كما تنشط الرياح السطحية على غرب وشمال غرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 14-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

https://twitter.com/SaudiDCD/status/1404455151277121542

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