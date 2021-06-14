الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

هل يمكن للمتبرع بالدم الحصول على لقاح «كورونا»؟.. «الصحة» تجيب

هل يمكن للمتبرع بالدم الحصول على لقاح «كورونا»؟.. «الصحة» تجيب
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة مدى إمكانية حصول الشخص المتبرع بالدم على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″.

وأكدت الوزارة في ردها على استفسار أحد المتابعين على موقع “تويتر”، أنه لا توجد دراسات علمية تحدد الوقت الزمني بين التطعيم والتبرع بالدم.

وأبانت أنه بشكل عام بما أنه ليس فيروس حي، فيمكن التبرع بالدم قبل أو بعد التطعيم إذا كان الشخص مستعد صحيا لذلك، ولا يوجد ما يمنع.

وتدعو وزارة الصحة الجميع لأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية من لبس كمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي والحفاظ على المسافة الآمنة.

مواد ذات صلة

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 1109 إصابات جديدة و18 وفاة و1148 حالة تعافي

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 1109 إصابات جديدة و18 وفاة و1148 حالة تعافي

«الصحة»: «كورونا» أشد خطراً على المصابين بالسمنة المفرطة

«الصحة»: «كورونا» أشد خطراً على المصابين بالسمنة المفرطة

4 خطوات فقط للحصول على «جهاز السكري دون وخز» من وزارة الصحة

4 خطوات فقط للحصول على «جهاز السكري دون وخز» من وزارة الصحة

مستجدات لقاح كورونا والبروتوكولات المحدثة للقطاع التجاري بمؤتمر الصحة.. غداً

مستجدات لقاح كورونا والبروتوكولات المحدثة للقطاع التجاري بمؤتمر الصحة.. غداً

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>