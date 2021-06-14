هل يمكن للمتبرع بالدم الحصول على لقاح «كورونا»؟.. «الصحة» تجيب

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة مدى إمكانية حصول الشخص المتبرع بالدم على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″.

وأكدت الوزارة في ردها على استفسار أحد المتابعين على موقع “تويتر”، أنه لا توجد دراسات علمية تحدد الوقت الزمني بين التطعيم والتبرع بالدم.

وأبانت أنه بشكل عام بما أنه ليس فيروس حي، فيمكن التبرع بالدم قبل أو بعد التطعيم إذا كان الشخص مستعد صحيا لذلك، ولا يوجد ما يمنع.

وتدعو وزارة الصحة الجميع لأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية من لبس كمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي والحفاظ على المسافة الآمنة.