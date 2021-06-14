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بالصور.. دعوي خميس مشيط يدشن برنامج «صحتي» بـ7 اتفاقيات مع القطاع الخاص

بالصور.. دعوي خميس مشيط يدشن برنامج «صحتي» بـ7 اتفاقيات مع القطاع الخاص
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تواصل – أحمد علي المحلي:

وقعت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة خميس مشيط 7 اتفاقيات مع عدد من الجهات الخاصة، لتقديم خصم خاص لمنسوبي الجمعية والمستفيدين منها، وذلك ضمن برنامج ” صحتي ” والذي أطلقته الجمعية مع بداية نشاطاتها وبرامجها لعام 2021م كأحد البرامج والمبادرات النوعية ، وتشمل عدد من الخدمات الصحية والعلاجية لمنسوبي الجمعية وشركاء النجاح لها، ونسبة خصومات تصل إلى 60 % بالإضافة إلى بعض العروضات المجانية.

وقد وقع هذه الاتفاقيات مدير الجمعية بالنيابة الأستاذ سعيد بن عبدالله الأسمري ، ومدير مجمع صفوة المهيدب لطب وتقويم الاسنان الاستاذ محمد حافظ الشهراني .

ويهدف برنامج ”صحتي” والذي تنفذه الجمعية بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاصة إلى تقديم نسبة خصم لمن يحمل بطاقة ” الجمعية ” أو المتعاونين مع الجمعية من مواطنين ومقيمين، وتأتي هذه الشراكة تحقيقاً لأهداف رؤوية المملكة ٢٠٣٠ التي تدعم تكامل القطاعين الخيري والخاص لما يسهم في خدمة المواطن من خلال تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية بجميع التخصصات الطبية .

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