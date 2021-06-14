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الشرقية.. إغلاق 3 شقق سكنية استخدمت كمستودعات لتحضير وتخزين الأطعمة

الشرقية.. إغلاق 3 شقق سكنية استخدمت كمستودعات لتحضير وتخزين الأطعمة
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تواصل – واس:

نفذّت أمانة الشرقية ممثلة ببلدية وسط الدمام أمس جولات رقابية استهدفت الباعة الجائلين ومساكن العمال في وسط الدمام، أسفرت عن ضبط وإغلاق 3 شقق سكنية تستخدم كمستودعات ومعامل لتخزين وتحضير الأطعمة لعدد من المطاعم وإتلاف أكثر من 637 كيلو جراماً من اللحوم غير الصالحة للاستخدام، ومصادرة 321 كرتوناً من الفاكهة والخضروات.

كما أغلقت الأمانة ممثلة ببلدية غرب الدمام مركز لبيع المكملات الغذائية ومستلزمات الرياضة، لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وشددت أمانة الشرقية على أهمية تطبيق المنشآت كافة للإجراءات الاحترازية والتأكد من حالتهم الصحية عبر تطبيق توكلنا, مؤكدة استمرار وتشديد الجولات الرقابية على جميع المنشآت وتطبيق الجزاءات النظامية بحق المخالفين، مهيبة بالمواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالف لم يمتثل بالإجراءات الاحترازية بالاتصال على مركز940 لمعالجتها.

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